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Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber | Muratlı çevreyolunda trafik kazası: 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Z.B. idaresindeki 59 RS 486 plakalı otomobil, Ö.K. yönetimindeki 34 TH 5809 plakalı otomobile çarptı. Kazada 59 RS 486 plakalı otomobilde bulunan Nebahat B. ile 34 TH 5809 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.K. ile araçta bulunan Gülizar K., Kayra K. ve İbrahim K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 3 ambulans, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcular, itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza mahalline intikal eden polis ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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