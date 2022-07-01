Son dakika haber: MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur.
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa