Son dakika haber: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Gelen son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Ağıl'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.