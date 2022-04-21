Bir kavanoz dolusu mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti! Taraflar uzlaşınca hakkındaki dava düştü

Sosyal medya hesabından 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ile CHP ile HDP'nin genel merkezlerini etiketleyerek tehdit ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Emin Göç'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Emin Göç'ün avukatı katıldı.

DAVA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Emin Göç hakkında "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan kamu davası açıldığını, eylemin tehdit suçunu oluşturduğu anlaşılarak dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğini kaydetti. Uzlaştırma işlemleri neticesinde sanık ve müştekilerin uzlaştıklarını belirten mahkeme, davanın düşmesine hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NU ETİKETLEMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Emin Göç'ün içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaştığı, paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezlerini etiketlediği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sanığın bu eyleminin basit bir tehdidi aştığının kaydedildiği iddianamede, sanık Göç'ün "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa