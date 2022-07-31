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Son dakika haber... Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu

Son dakika haber... Manisa'da çıkan yangında ahşap ev kül oldu

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Manisa'nın Selendi ilçesinde ahşap bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D.'ye ait depo olarak kullanılan 2 katlı ahşap evin üst katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Ahşap evle beraber 3 balya saman da yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Mıdıklı Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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