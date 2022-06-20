Son dakika haberi! Kütahya'da yol çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika habere göre - Kütahya'da yol çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı Kütahya'da yol çalışması yapılan bölgede kuvvetli yağışla yumuşayan zeminde göçük meydana geldi. - Kütahya'da yol çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'da yol çalışması yapılan bölgede kuvvetli yağışla yumuşayan zeminde göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Bahçeli Evler Mahallesi'nde yapımı devam eden yoldaki kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler için itfaiye ekipleri hemen kurtarma çalışması başlattı. Toprak altında kalan işçilerden birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 işçi yoğun uğraşlar sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Göçük sonrası olay yerine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı yetkililerden bilgi aldı. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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