Kızını doktora götürürken arabayla bahçeye uçtular! Baba öldü, evladı yaşam mücadelesi veriyor

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Kumru ilçesinde fırıncı ustası olan ve kızını doktora götürmek isteyen Osman Çakmaktaşı (44) idaresindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak savruldu.

BABA ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

Yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızı Dilanur Çakmaktaşı ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Osman Çakmaktaş'ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa