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Son dakika haber... Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı

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Son dakika haber... Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü ters yönden gelerek kendisine çarpan sürücünün yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı.

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü ters yönden gelerek kendisine çarpan sürücünün yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kalesi civarında 02 ACN 027 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ş.D'ye plakası ile sürücüsü belirlenemeyen ve ters yönden geldiği belirtilen bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü motosiklete çarptıktan sonra aracından inerek sürücü Ş.D'ye yumrukla saldırdı. Ş.D'yi darp neticesi yaralayan şahıs, daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Darp neticesi yaralanan Ş.D., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ve daha sonra motosiklet sürücüsünü darp ederek olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Kalesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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