Son dakika haberleri! Kazara silahla vurulan genç hayatını kaybetti Son dakika haberi: Malatya'da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Malatya'da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.'nın (16) elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. F.A.'nın gözaltına alındığı olay sonrası cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç buradaki işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (Hatice Yetmen/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Umut 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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