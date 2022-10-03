Son dakika haber! Kazada yanarak ölen karı-kocanın kimlikleri tespit edildi

Kazada yanarak ölen karı-kocanın kimlikleri tespit edildi

Düğünden dönerken kazada hayatlarını kaybettiler

SAMSUN - Samsun'da arıza yapan otomobile köprülü kavşak altında tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yanan otomobilde bulunan 2 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın Ordu'da katıldıkları düğünden İstanbul'a gitmek için yola çıktıklarını öğrenildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Temel Kirpitci kardeşinin kızının düğününe katılmak için eşi Arzu Kirpitçi ile birlikte memleketleri Ordu'un Ulubey ilçesindeki düğün törenine katılıp İstanbul'a gitmek için yola çıktılar. Temel Kirpitçi idaresindeki 34 FFM 780 plakalı otomobil Samsun'un Kavak ilçe merkezinden geçerken aracı arıza yaptı.

Şoför aracını park edip durduğunda Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki LPG tankı patlayarak biranda alev alarak araç yanmaya başladı. Tır sürücüsü araçtaki karı kocayı kurtarmak için çaba sarf etti ancak aracın kapılarını açamadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Kazada Temel ve eşi Arzu Kirpitçi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Karı-kocanın cansız bedenleri yanan araçtan çıkartılarak otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.