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Son dakika haber... Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken demir korkuluklara çarparak ağır yaralanan ve 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki çocuk, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken demir korkuluklara çarparak ağır yaralanan ve 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki çocuk, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca merkez istikametinde ilerlemekte olan Muhammet Efe Sevim (15) idaresinde motosiklet kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan motosiklet yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun cenaze törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevim'in cenazesi öğle namazına müteakip Gebze Kadirağa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muhammet Efe Kocaeli Tuzla Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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