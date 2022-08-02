Son dakika haber | İzmir'de ziraat arazisinde yangın Son dakika haberi... İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çandarlı Dikili İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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