Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi tarafından sokağa bırakılışı güvenlik kamerasında - Haberler

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Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi tarafından sokağa bırakılışı güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te annesi tarafından sokağa bırakılan ve acil tıp teknisyeni tarafından emzirilip hayata döndürülen 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Öte yandan bebeğin biyolojik annesi bugün gözaltına alınırken, Nisa'nın sokağa terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

29 Mart tarihinde Pendik'te annesi Ebru S. (20) tarafından sokağa bırakılan 3 aylık bebek, gelen ihbar üzerine ekipler tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL -NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİLİŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Nisa bebek önce hastaneye sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nisa bebeğin bugünse beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Ebru S.'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL -NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİLİŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

Evinde yakalanan ve gözaltına alınan Ebru S. Nisa'yı terk ettikten sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu ve bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Ebru S.'nin ilk ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

İSTANBUL -NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ÖLÜME TERK EDİLİLİŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Çocuk, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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