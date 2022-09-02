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Son dakika haber | İnşaattan düşen şahıs öldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | İnşaattan düşen şahıs öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Giresun'un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurukol mahallesinde Musa Uzun'a ait inşaatın üçüncü katına beton dökmek için çıkan Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı Mustafa Celepci (62) biranda tansiyonun düşmesi nedeniyle dengesini kaybedip inşaattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen ambulansla Çamoluk Devlet hastanesine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun'a sevk edilen Mustafa Celepci Giresun'dan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Celepci Trabzon'da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Mustafa Celepci'nin cenazesi bugün Şiran ilçesine bağlı Selimiye köyünde toprağa verildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Musa Uzun Çamoluk Giresun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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