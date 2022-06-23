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Son dakika haber... İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesine yakın bölgede bugün hayvanlarını otlatan Fatma (Küçük (51) isimli bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı. Olayı duyan yakınları bölgeye akın ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatma Küçük Yeşilyurt Trabzon 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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