Son dakika haber! Hatay'da çiftlikteki yangında samanlar kül oldu Son dakika haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlar yandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlar yandı. Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesine bağlı Deliçay Mahallesi'nde Ahmet Acar'a ait çiftlikte kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların samanlara sıçraması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında samanlar yandı. Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hassa Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Hatay'da çiftlikteki yangında samanlar kül oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.