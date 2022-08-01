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Son dakika haber! Hatay'da çiftlikteki yangında samanlar kül oldu

Son dakika haber! Hatay'da çiftlikteki yangında samanlar kül oldu

Son dakika haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlar yandı.

 - Güncelleme:

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlar yandı.

Edinilen bilgiye göre, Hassa ilçesine bağlı Deliçay Mahallesi'nde Ahmet Acar'a ait çiftlikte kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların samanlara sıçraması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında samanlar yandı. Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hassa Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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