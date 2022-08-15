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Son dakika haber... Hastaneden randevu aldığı gün evde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 64 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Antalya'da 64 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Çeşitli rahatsızlıkları olduğu belirtilen adamın, bugün hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Recep Peker Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'dan (64) haber alamayan yakınları eve geldi. Burada çilingir yardımıyla polisle birlikte eve giren yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası, Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çeşitli sağlık sorunları olduğu belirtilen Bağrıyanık'ın, tedavi için bu gün hastaneden randevu aldığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Bağrıyanık'ın cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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