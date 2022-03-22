Polis memuru tartıştığı hemşire karısına, hastanenin önünde kurşun yağdırdı - Haberler

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Polis memuru tartıştığı hemşire karısına, hastanenin önünde kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis memuru tartıştığı hemşire karısına, hastanenin önünde kurşun yağdırdı

Kilis'te bir polis memuru, hastane önünde hemşire eşini silahla vurdu. Seken mermiler bir hemşirenin daha yaralanmasına neden oldu. Çiftin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu ve dün ailevi nedenlerden dolayı tartıştıkları öğrenildi.

Bu sabah 08.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı.

Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı

Durumu ağır olan F.S.'nin yoğun bakıma alındığı, H.S.'nin olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Hastane, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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