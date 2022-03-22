Polis memuru tartıştığı hemşire karısına, hastanenin önünde kurşun yağdırdı

Bu sabah 08.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı.

KARISINI VE BİR HEMŞİREYİ YARALADI

Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Durumu ağır olan F.S.'nin yoğun bakıma alındığı, H.S.'nin olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

DÜN TARTIŞMIŞLAR

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa