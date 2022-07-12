Halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı - Haberler

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Halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Halay çekerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen bir şenlikte halay çeken bir kişi, birden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Şahsın ölme anı o anda şenlik alanını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlen bir şenlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şenliğe katılan 47 yaşındaki 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Yılmaz, bir anda yere yığıldı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde köylüler tarafından yapıldı. Yıldırım, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yılmaz'dan geriye halay çektiği anlar kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - 3. Sayfa

Kalp Krizi Elazığ 3. Sayfa Haberler

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