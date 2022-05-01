Hafif ticari araç sürüye çarptı! 6 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Karlıova- Erzurum kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Emre Önalan yönetimindeki 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile hayvanların başında olan 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.