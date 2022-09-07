Mersin haberleri... Gülnar'daki yangın Silifke ilçesine sıçradı

Gülnar'daki yangın Silifke ilçesine sıçradı

MERSİN Mersin'in Gülnar İlçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın Silifke İlçesine bağlı Hırmanlı Mahallesine sıçradı.

Sabah saatlerinde Gülnar Büyükeceli Mahallesinde çıkan yangın devam ederken, rüzgarın yön değiştirmesi ile Silifke İlçesine bağlı Hırmanlı Mahallesine sıçradı. Akşam karanlığına kadar helikopterler havadan, arazöz ve yangın ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile ekipler yangını sürdürmekte zorluk çekiyor.

Dik yamaçlardan aşağı süzülen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Silifke Jandarma ekipleri Hırmanlı Mahallesinde ve Sığırcık mevkiinde ikamet eden vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

Arazözlerin yanında Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı iki adet TOMA yangın söndürmek için Hırmanlı mahallesine geldi. Yangın rüzgarın da etkisi ile şiddetini sürdürüyor. Hırmanlı Mahallesinin giriş ve çıkışlarında Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesi ile yolu trafiğe kapattı. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Gülnar'da başlayan yangın Silifke İlçemizde ki Hırmanlı Mahallemize sıçradı. Hırmanlı ve Sığırcık mevkiinde ki evleri tedbir amaçlı boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere sevk ettik" dedi.