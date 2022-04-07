Gözaltına alınan zanlı, polis aracının camından kendini dışarıya attı! O anlar kamerada - Haberler

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Gözaltına alınan zanlı, polis aracının camından kendini dışarıya attı! O anlar kamerada

AA - 3. Sayfa
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis aracının camı, İ.E tarafından kırıldı. Kelepçelenerek gözaltına alınan zanlı, araç hareket ettiği sırada kendini camdan dışarıya attı. Hemen durdurulan araçtan inen polisler şahsı tekrar gözaltına alırken o anlar kameralarca kaydedildi.

Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.

KENDİNİ CAMDAN DIŞARIYA ATTI

Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı. Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

Gözaltına alınan zanlı, polis aracının camından kendini dışarıya attı! O anlar kamerada

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı. Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

Gözaltına alınan zanlı, polis aracının camından kendini dışarıya attı! O anlar kamerada

AA / Ahmet Can Erdogan - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Tarsus, Mersin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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