Son dakika haber! Geri geri gelen hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Bolu'da yolun karşısına geçtiği sırada geri geri gelen hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 10.45 sıralarında Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 81 ACK 069 plakalı hafif ticari araç geri geri geldiği sırada, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Akdağ'a (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Akdağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısında geçen Mehmet Akdağ'ın hafif ticari aracın çarpması neticesinde yere düşmesi ve vatandaşların panik halinde olay yerine gelmesi yer alıyor. - BOLU