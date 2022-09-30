Son dakika haberleri | Geri Dönüşüm Tesisi'nde çıkan yangın panik oluşturdu

Geri Dönüşüm Tesisi'nde çıkan yangın panik oluşturdu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı, yangında bir araç kullanılamaz hale geldi

SİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı, yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Bilgi'ye ait geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evinde uyuyan Bilgi patlama sesini duyarak uyandı. Tesisin yandığını gören Bilgi durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangında bir araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Geri dönüşüm tesisinin sahibi Hüseyin Bilgi, "Geri dönüşüm işiyle uğraşıyorum. İki aylık oğlum var. Onun ve patlama sesiyle uyandım. Dükkanımın ve aracımın yandığını gördüm. Hemen aşağı indik" dedi.