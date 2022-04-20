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Son dakika haber... Genç adam traktör kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Genç adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç adam traktörü ile sulama kanalındaki su teknesinin altından geçerken kırılması sonucu hayatını kaybetti.

SARIGÖL, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç adam traktörü ile sulama kanalındaki su teknesinin altından geçerken kırılması sonucu hayatını kaybetti.

Sarıgöl ilçesi Burgaz Mahallesi'nde oturan Ahmet Boğa (28) Subaşı Mahallesi Çay mevkiinde bulunan bağına çalışmaya geldi. Saat 18.00 sıralarında, Burgaz Mahallesi'ne dönerken, 45 H 8326 plakalı traktör ile patika yol üzerinden köprü gibi geçen, Avşar Barajı sulama kanalı su teknesi altından geçmek isterken traktörün koruyucu güvenlik çadırının tekneye takılması sonucu tekne kırılarak traktörün üzerine düştü. Ahmet Boğa olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Ahmet Boğa'nın aynı zamanda Sarıgöl Belediyesi personeli olduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Sarıgöl, Manisa, su, 3. Sayfa, Haberler

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