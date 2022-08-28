Son dakika haber! Evin balkonundaki kışlık odunlardan çıkan yangın paniğe neden oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Evin balkonundaki kışlık odunlardan çıkan yangın paniğe neden olduANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın korkuttu. Evin balkonundaki kışlık odunlardan çıkan yangın paniğe neden oldu ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın korkuttu. Yangın Serik İlçesine bağlı Kökez mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1'nci katındaki dairenin balkonunda meydana gelen yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahaleyle alevleri kısa sürede söndürdü. Balkonda bulunan odunların alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden olurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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