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Son dakika haber... Elazığ'da düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı

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Son dakika haber... Elazığ'da düdüklü tencere bomba gibi patladı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Elazığ'da, bir evde ateş üstünde olan düdüklü tencere bomba gibi patladı.

Elazığ'da, bir evde ateş üstünde olan düdüklü tencere bomba gibi patladı. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Elazığ Merkez Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Yemek yapmak için düdüklü tencereyi ateşin üzerine koyan bir kadın, bir süre sonra yemeği kontrol etmek için mutfağa geldi. Talihsiz kadının mutfağa gelmesinin ardından düdüklü tencere, içindeki basınç nedeni ile bomba gibi patladı. Patlamada kadın yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Merkez Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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