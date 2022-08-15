Haber : Son dakika haber... El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu midibüs hareket ederek devrildi.

El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu midibüs hareket ederek devrildi. Fındık işçilerinin bulunduğu midibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kuşça Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Halil Donat idaresindeki 01 ABL 130 plakalı midibüs fındık bahçesine giderken arıza yaptı. Motora bakmak için otobüsten inen sürücü Halil Donat'ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda geriye doğru hareket etti. Rampa aşağı kontrolsüzce giden midibüs yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra devrildi.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Halil Donat(62), Şiile Donatve Şehnaz Donatyaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam - 3. Sayfa

Samsun Terme 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title