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Son dakika haber | Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Darbedilerek öldürülen gencin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da kız arkadaşının akrabaları tarafından ıssız araziye götürülerek öldürülen Hüseyin Çevik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da kız arkadaşının akrabaları tarafından ıssız araziye götürülerek öldürülen Hüseyin Çevik cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sincan'da kız arkadaşının akrabaları olan ve daha önce husumet yaşadığı 5 kişi tarafından zorla alıkonulan 21 yaşındaki Hüseyin Çevik, darbedilerek öldürülmüştü. Issız arazide balyoz ve demirle dövdükleri Çevik'i hastane önüne bırakan zanlılar ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından gelen ihbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatıldı. İlk olarak Çevik'in bırakıldığı Sincan Devlet Hastanesinin kamera kayıtlarını incelemeye alan cinayet büro dedektifleri, genç adamı hastaneye getiren aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri plaka sorgulaması sonucu aracın S.E.'ye ait olduğunu belirledi. Aracı da içerisindeki balyoz ve demir çubukla birlikte Fevzi Çakmak Mahallesinde terk edilmiş halde bulan polis ekipleri, S.E. ile birlikte tespit ettikleri cinayet şüphelilerinden A.K., Y.K., E.K. ve D.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf ettiler

Yakalanan şüphelilerin emniyette alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E., A.K. ve Y.K. tutuklanırken diğer iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan yakalanan şahısların döverek öldürdükleri Çevik'i hastane önüne bıraktıkları sırada tanınmamak için yüzlerinde maske oldukları aktarıldı.

Minibüste görüntüsü ortaya çıkmıştı

Şüphelilerin Çevik'i zorla bindirdikleri minibüste dövdüğü anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı. Görüntüde yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Çevik'e, başındaki şüphelilerden birinin tokat atarak, 'öldün mü?' dediği duyulmuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Çevik Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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