Son dakika haber! Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı Son dakika haberler: Tokat'ta çocukların kuru otları tutuşturması ile çıkan yangın kamelyaya sıçradı. Tokat'ta çocukların kuru otları tutuşturması ile çıkan yangın kamelyaya sıçradı. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi'ndeki bir parkta çocukların kuruyan otları tutuşturması sonucu çıkan yangın kamelyaya sıçradı. Kısa sürede kamelyayı saran yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin parkın yanındaki eve sıçrama tehlikesi nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında bazı ağaçlar da zarar gördü. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.