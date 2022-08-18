Çocukların ateşle oyunu, yangına neden oldu Çocukların ateşle oyunu, yangına neden oldu Tokat'ta çocukların ateşle oyunu korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çocukların ateşle oyunu, yangına neden oldu TOKAT - Tokat'ta çocukların ateşle oyunu korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın; 600 evler mahallesinde bulunan bir parkta meydan geldi. Çocukların kuruyan otları tutuşturması sonucu çıkan yangın kamelyaya sıçradı. Kısa sürede alevlerin sardığı yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin parkın yanındaki eve sıçrama tehlikesi nedeni ile korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye erlerinin kısa süreli müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında fidanlar ve bazı ağaçlar zarar gördü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci İtfaiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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