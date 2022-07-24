Çete kurup polis kılığına girdi ağabeyini yaralayıp gasp etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çete kurup polis kılığına girdi ağabeyini yaralayıp gasp etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Çete kurup polis kılığına girdi ağabeyini yaralayıp gasp etti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis kılığına girip çete kuran zanlı, yurtdışından getirilen 150 bin euro için ağabeyini yaralayıp gasp etti.

Çete kurup polis kılığına girdi ağabeyini yaralayıp gasp etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis kılığına girip çete kuran zanlı, yurtdışından getirilen 150 bin euro için ağabeyini yaralayıp gasp etti. Polisin yakaladığı şüphelilerden üçü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Çorlu ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs olayı meydana geldi. Olayda tır şoförlüğü yapan A.K. isimli şahıs kimliği bilinmeyen ve kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından silah kullanılarak yurt dışından getirdiği 150 bin euro nakit paranın gasp edilmeye çalışılması sonucu silahla kol ve boyun kısmından yaralandı.

Kardeşi çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı mağdurun kardeşi Kamil. K.'nin planladığı ve arkadaşları Öner T., Muhammet E., A. Ç ve O. T. isimli şahıslar ile birlikte olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerden A.Ç.'nin daha önceki tarihlerde gerçekleşen kasten öldürme suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve bu nedenle Balıkesir ilinde yakalanarak tutuklandığı tespit edildi.

Olaya karışan şüpheliler yapılan çalışmalarda yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi. O.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan zanlılardan Kamil K., Öner T., ve Muhammet E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title