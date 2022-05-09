Metroda sigara içme tartışması kavgaya dönüştü! Yumrukların havada uçuştuğu anlar savcılıkta bitti

Bir grup yabancı uyruklu genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER GELİNCE KAVGA BİTTİ

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa