Metroda sigara içme tartışması kavgaya dönüştü! Yumrukların havada uçuştuğu anlar savcılıkta bitti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da metroda sigara içen yabancı uyruklu gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine savcılık, kavgaya karışan şahıslar hakkında soruşturma başlattı.
Bir grup yabancı uyruklu genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.
EKİPLER GELİNCE KAVGA BİTTİ
Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa