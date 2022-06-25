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Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli yolculuk kameralarda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli yolculuk kameralarda

Son dakika habere göre Bursa'da canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasında seyahat eden kişilerin bu tehlikeli yolculukları cep telefon kameralarına yansıdı.

Bursa'da canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasında seyahat eden kişilerin bu tehlikeli yolculukları cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi, canlarını tehlikeye atarak kamyonetin arkasında seyahat etti.

Diğer bir görüntü ise merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin arkasına oturan 2 kişi yine aynı şekilde hayatlarını tehlikeye atarak gidecekleri yere seyahat etti. O tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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