Son dakika haber... Bolu'da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Bolu'da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüsteki yolculardan Yasin K.'nin (31) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 32 gram bonzai ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin K. adliyeye sevk edildi. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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