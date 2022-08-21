Son dakika haber! Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı parkta yaşayacak

Bir son dakika haberine göre Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı parkta yaşayacak Şebnem Şirin'in adı Bozkurt'ta yapılan parka verildi Denizli'de erkek arkadaşı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı, Bozkurt ilçesindeki yeni yapılan bir parka verildi.

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı parkta yaşayacak

Şebnem Şirin'in adı Bozkurt'ta yapılan parka verildi

DENİZLİ - Denizli'de erkek arkadaşı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in adı, Bozkurt ilçesindeki yeni yapılan bir parka verildi.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor. Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Bozkurt Belediyesi ilçede Mimar Sinan Mahallesinde yaptığı bir parka Şebnem Şirin'in ismini verdi. Burada unutturulmak istenmeyen Şirin'in resmi tabelaya koyulduktan sonra alt kısmına ise biyografisi yazıldı. 28 Ağustos 2022 tarihinde resmi açılışı yapılması planlanan park, şimdiden vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

"Bu bizim içimizi acıtan gerçekler"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Bozkurt, insanların unutmamasını istediklerini belirterek, "Bizim için kadın cinayeti insan cinayeti çok önemli. Ben istedim ki Bozkurt'a girişte yapacağımız bu park, ışıl ışıl yansın. İnsanlar geldiğinde bir baksın ki burası Şebnem Şirin parkı. Şebnem Şirin kim, nasıl öldürülmüş, nasıl hunharca hayata son verilmiş bir sorgulansın ve kadın cinayetlerinin üstünde bir kez daha düşünülsün istedik. Bir kadın belediye başkanı olarak tabii ki bu bizim içimizi acıtan gerçekler. Bu içimizi acıtan gerçekleri de su yüzüne çıkartmakla ilgili biz Bozkurt'ta pek çok şeyi yapıyoruz ama bu küçük simgesel parkımızda bu nedenle çok önemli. Ayın 28'inde bu parkımızı açacağız, herkesi bu parkın açılışına bekliyorum" dedi.