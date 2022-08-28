Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Genç kadın, eşinin yanında dakikalarca ağladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik kazasında, Batuhan Kılınç isimli şahıs hayatını kaybetti. Haberi alıp olay yerine gelen eşi ise, Kılınç'ın yanından bir dakika bile ayrılmadı. Genç kadının, eşinin elini tutup cansız bedeninin yanında "Ben bırakmak istemiyorum onu" şeklinde feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş'ta Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı. Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

"BEN BIRAKMAK İSTEMİYORUM ONU"

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı. Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, "Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu" dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.