Son dakika haber: Bıçaklayarak öldürdükleri kişiyi kaldıkları barakanın arkasına gömen 2 sanık için müebbet hapis talebi

Eskişehir'de yaklaşık 6 ay boyunca kayıp olarak aranan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürüp toprağa gömdükleri iddiasıyla haklarında müebbet hapis cezası talep edilen Benan Birtane ve Görkem Doğan mahkemede ilk savunmalarını yaptı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki evinden 22 Ağustos 2022'de ayrılan 61 yaşındaki Mehmet Yerebakan kayıplara karıştı. Şahsın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine kentte arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalara polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çok sayıda arama kurtarma gönüllüleri katılmıştı.

Kutlusak cinayetinin sorgusunda itiraf etti

Yerebakan'ı arama çalışmaları devam ederken, yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) 'kasten öldürme' suçundan hakkında soruşturma yürütülen Görkem Doğan (23), suç ortağı Benan Birtane'nin (55) kendisine bıçak verdiğini ve bu bıçakla Mehmet Yerebakan'ı öldürerek Benan Birtane ile birlikte cesedi battaniyeye sarıp yaşadıkları barakanın arkasındaki alana gömdüklerini itiraf etti.

Maktulün vücudunda 11 adet kesici delici alet yarası tespit edildi

Kimlik tespiti için DNA analizi yapılmasının ardından cesedin Mehmet Yerebakan'a ait olduğu kesinleşti. Ceset üzerinde yapılan otopside maktulün vücudunda göğüs bölgesine isabet eden 4 olmak üzere 11 adet kesici delici alet yarası bulunduğu ve ölüm sebebinin bu yaralanmalara bağlı olduğu tespit edildi.

Sanıkların ömür boyu hapsi istendi

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane hakkında Mehmet Yerebakan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, farklı 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Sinirle elime aldığım bıçakla maktulü bıçaklayarak öldürdüm"

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Görkem Doğan ilk savunmasında, "Ben sanık Benan ile aynı barakada kalıyordum. Olaydan 1 hafta önce bir hafta sonu Benan ile tartıştık. Ben çadırdan ayrıldım. Ben çadırdan gittikten sonra Mehmet Yerebakan gelmiş. Benan'ın yanında bana küfürler etmiş. Ertesi gün ben barakaya gidince Benan bunları bana anlattı. 1 hafta sonra hafta sonu maktul Mehmet Yerebakan bizim bulunduğumuz barakaya geldi. Biz barakada Benan ile birlikte alkol alıyorduk. Ben maktulün buradan ayrılmasını istedim. Maktul bana küfürler etmeye devam etti ve beni ittirdi. Ben de sinirle elime aldığım bıçakla Mehmet Yerebakan'ı bıçaklayarak öldürdüm. Benan herhangi bir şey yapmadı. Mehmet'i öldürdükten sonra Benan gömmek için yardım etti" dedi.

"Görkem uyuşturucu kullandığı için ben kendisine kızıyordum, dövüyordum, bu nedenle bana husumet besleyip iftira attığını düşünüyorum"

Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Benan Birtane savunmasında, "Benim olayla herhangi bir ilgim alakam yoktur. Suça karışmadım, suç işlemedim. Sanık Görkem ile yaklaşık 15 aydır aynı barakada kalıyorduk. Görkem uyuşturucu kullandığı için ben kendisine kızıyordum, dövüyordum. Bu nedenle bana husumet besleyip iftira attığını düşünüyorum. Benim Mehmet Yerebakan'ın öldürülmesiyle herhangi bir ilgim yoktur. Ben Görkem suça karıştığı için kendimi Murat ismiyle tanıtmıştım. Gerçek ismimi söylemedim. Görkem beni Murat ismi ile biliyordu. Ben Mehmet Yerebakan'ı tanımıyorum ancak polisler sorduğunda hurda topladığım alanda içki içerken gördüğüm şahıslar arasında olduğunu ve birkaç kez gördüğümü söyledim. Ben olay yerinde yoktum. Mehmet Yerebakan'ı öldürmedim, gömmedim. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yılbaşı gecesi işledikleri cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı

31 Aralık gecesi saat 23.50 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan boş arazide iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Göktuğ Tamer Kutlusak'ın (36) ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatmıştı. Olay yerinde bırakılan bisikletten yola çıkan polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve diğer güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayın şüphelileri Görkem Doğan ve Benan Birtane Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakalanmıştı. Göktuğ Tamer Kutulusak'ı 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. - ESKİŞEHİR