Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı - Haberler

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Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı Nevşehir'de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi virajında meydana gelen kazada, sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - 3. Sayfa

Jandarma Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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