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Son dakika haber... Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkon panjurunu yıkadığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkon panjurunu yıkadığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, Yenikent Mahallesi Yaşar Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 1. katında yaşayan 42 yaşındaki G.S., kirlenen panjurları yıkamak için bahçeye indi. Ahşap merdivenin üzerine çıkıp hortumla panjurları yıkamaya başlayan G.S., merdivenin kayması neticesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören G.S.'nın komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasını beton zemine çarpan adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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