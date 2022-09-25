Son dakika haberleri... Bakırçay'da endişe veren toplu balık ölümü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Bakırçay'da endişe veren toplu balık ölümü İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Bakırçay'da endişe veren toplu balık ölümü İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri yöre halkında büyük endişe uyandırdı. Balıkesir'in güneyinde bulunan Ömer Dağı'ndan doğan ve Dikili Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Tarım alanlarına da sulama desteği sağlanan Bakırçay'da yaşanan toplu balık ölümleri, yöre halkını endişeye sevk etti. 2 gün önce çekildiği belirlenen görüntülerde binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu ve üzerini de sineklerin sardığı görüldü. Balık ölümlerinin sebebinin henüz belli olmadığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Solmaz Dikili İzmir 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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