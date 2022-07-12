Son dakika haber! Bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü

Diyarbakır'da bir kişi, bahçesini sulama yaparken tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü.

Olay, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi merkez Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet B. (24) bahçesini suladığı esnada yanına giden komşusu Kemal Yorulmaz (64) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda Kemal Yorulmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi hastanesine kaldırılan Yorulmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken kaçan Mehmet B.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa