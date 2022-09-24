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Bu kadarı da pes dedirtti! Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de dün gece av tüfeğiyle babasını öldürüp, sabah "Babam evde hareketsiz" yatıyor diye ihbarda bulunan H.B.'nin, ekiplerin titiz çalışması sonucunda katil olduğu ortaya çıktı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti.

Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti

TARTIŞTIKTAN SONRA ÖLDÜRMÜŞ

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi.

Babasını öldürüp, kendi yapmamış gibi ihbar etti

TÜFEĞİ BAHÇEYE GÖMMÜŞ

Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arslanköy Jandarma Toroslar Mersin 3. Sayfa Haberler

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