Baba-Oğul cinayetinde karar açıklandı

Katli zanlısına müebbet+16 yıl hapis

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesinde baba ve oğlunu öldüren Memduh Demir mübbet hapis+16 yıl hapis cezası aldı.

Zeytinköy Mahallesinde Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı Menduh Demir'in Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasında karar açıklandı. Karar duruşmasında Menduh Demir'e Erol Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı 16 yıl, Emre Yiğit Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı ise müebbet hapis cezası kararı çıktı.

Olay

Olay, 8 Nisan 2021 günü Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh Demir ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Demir, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erol Atmaca ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Menduh Demir Kötekli Mahallesinde polis ekiplerine giderek teslim oldu.