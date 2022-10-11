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Taksici şiddeti son bulmuyor! Azerbaycanlı şarkıcının kafasını demir bariyerlere çarpıp, burnunu kırdı

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracına çarpan taksicinin şiddetine maruz kaldı. Şarkıcının burnunu kırıp, kafasını demir bariyerlere çarparak şiddet saçan şoför, daha sonra da şarkıcının telefonunu kırarak kayıplara karıştı. Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Beyoğlu'nda önceki akşam meydana gelen olayda Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

Şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü, Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırdı.

Taksici şiddeti son bulmuyor! Azerbaycanlı şarkıcının burnunu kırıp, kafasını demir bariyerlere çarptı

Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu. Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, polise giderek şikayetçi oldu.

Taksici şiddeti son bulmuyor! Azerbaycanlı şarkıcının kafasını demir bariyerlere çarpıp, burnunu kırdı

Azerbaycanlı şarkıcının taksicinin şiddetine maruz kaldığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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