Son dakika haber | Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, kırsal Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi'ne seyir halinde olan Durmuş Demirtaş (35) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Savrulan motosiklet bir evin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen Demirtaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dalama Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.