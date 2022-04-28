Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında dikkat çeken karar! 4 sanık da artık serbest

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basketbol sahasında 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralandı. Küçük Asiye Gaziantep ve Antalya'da tedavi gördü. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklandı.

21 ŞUBAT'TA TAHLİYE EDİLMİŞ, İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Şüpheliler hakkında 'olası kastla yaralama' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 21 Şubat'ta yapılan duruşmada 4 sanık tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı.

ÜÇÜNÇÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Sanıklar bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıkların SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuksuz yargılanan Mahmut E. ile Zeynep C. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Veteriner Hekim M.C.Ç., aşılarını yaptığı, Asiye'ye saldıran köpeklerin sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanıklar ise önceki savunmalarını yineleyerek, köpeğin sahibi olmadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak 4 sanığın tahliyesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.