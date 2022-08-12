Son dakika haber | Artvin'de trafik kazası: 4 yaralı Son dakika haberine göre Artvin'de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Artvin'de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza Artvin-Şavşat karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Elif Bağrıyanık (36) yönetiminde bulunan 42 AAL 897 plakalı otomobil, karşı istikametinde gelen İsmail Aydemir (68) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kübra Elif Bağrıyanık ve yolcu koltuğunda bulunan İlknur Gülçihan (32) ile kamyonetin içinde bulunan sürücü İsmail Aydemir ve yolcu koltuğunda bulunan Bilnur Aydemir (72) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek Artvin devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsmail Aydemir Artvin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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