Teyze çocuklarının kavgasında kan aktı! Göğsünden bıçaklanan şahıs, hayatını kaybetti Arnavutköy'de teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R.Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arnavutköy'de evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığıld HAYATINI KAYBETTİ Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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