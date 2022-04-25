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Antalya'da otobüsün altında kalan patenli çocuk öldü, arkadaşı yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da otobüsün altında kalan patenli çocuk öldü, arkadaşı yaralandı

Antalya'da paten sürmek için hareket halindeki özel halk otobüsüne tutunan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 12 yaşındaki çocuk da yaralandı.

Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, S.G. yönetimindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü kent merkezine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre otobüsün arkasına 3 patenli çocuk tutundu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Araca tutunarak kayan çocuklardan dengesini kaybederek düşen Emin A. otobüsün arka tekerleği altında kaldı. Arkadaşı İskender O. ise düşmeye bağlı kolundan yaralandı. Kazayı fark eden şoför hemen otobüsü durdururken, çevredekiler ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kolundan yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Emir G. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından adının Emin A'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - 3. Sayfa

Halk Otobüsü, Emin Aydın, İskender, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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